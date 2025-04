Besi sedam medalja u Visokom

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Besa iz Tuzi nastup na tradicionalnom global turniru u Visokom završili su sa sedam medalja – tri zlatne i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su mlađi kadeti Rina Drešaj (do 36), Jozef Hasanaj (do 39) i pionirka Izabela Frljučkić (do 33).

Bronzani su bili pionirka Nora Drešaj (do 26) i mlađi kadeti Mateo Vuljaj (do 43), Osman Jusufđokaj (do 39, A klasa) i Lejla Frljučkić (do 39, A klasa).

Turnir je okupio više od 350 takmičara iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a održan je u Sportskom centru Mladost, čije su tribine bile ispunjene gotovo do posljednjeg mjesta ljubiteljima te korejske vjestine sa atraktivnim demonstracijama tradicionalnog tekvondoa.

Manifestaciju su uveličali predsjednik Globalne tradicionalne tekvondo federacije (GTTF) Jun Li, Grand master 9. dan i začetnik tekvonda na prostorima bivše Jugoslavije Miroslava Brežana 9. dan, koji je i promotera te federacije.

Na prigodnoj svečanosti organizator je dodijelio priznajnja za poseban doprinos razvoju tekvondoa, a među njima bio je i sportsk direktor Bese Nikola Gegaj.

Potpisan je i memorandum saradnje dva saveza tradicionalnog i takmičarskog tekvondoa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS