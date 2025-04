Uhapšen muškarac sa nacionalne potjernice

Podgorica, (MINA) – Službenici crnogorske policiji uhapsili su M.K. (23) sa nacionalne potjernice radi izdržavanja kazne zatvora za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet droga, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da je policija, po naredbi Osnovnog suda u Bijelom Polju, locirala i uhapsila M.K. koji je potraživan zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Iz policije podsjećaju da je M.K. uhapšen u decembru 2022. godine, kada je kod njega, prilikom pregleda, u vozilu pronađeno 85 kilograma marihuane.

„M.K. su službenici policije sproveli na dalju nadležnost u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija“, kaže se u saopštenju.

