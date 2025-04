Novi pobjednik Lige konferencija

Podgorica, (MINA) – Stonoteniseri hercegnovskog kluba Novi pobjednici su završnog turnira Lige konferencija /Europhe trophy/, trećeg po rangu evropskog klupskog stonoteniskog takmičenja.

Novi je danas u Igalu, u finalnom meču, savladao slovačku ekipu Čadca 3:1.

Do evropskog trofeja crnogorskog šampiona vodio je Tomislav Pucar sa dva trijumfa, protiv Damjana Flora 3:1 i Mihaila Lova 3:1.

Pobjedu je upisao i Enio Mendes (3:1), a jedini poraz doživio je Marko Jevtović od Lova 3:2.

Šampionski tim činili su i Aleksandar Kalin i crnogorski reprezentativci Filip Radović i Filip Radulović.

Novi je ranije danas u polufinalu, nakon velike borbe, pobijedio Željezničar iz Niša 3:2.

Hercegnovski tim je kao prvoplasirani, sa dva trijumfa, završio takmičenje u grupi D.

Slavio je protiv italijanskog Markocija 3:2 i španske ekipe Olot 3:0, dok je u četvrtfinalnom meču eliminisao Nulvi iz Italije 3:0.

U ženskoj konkrenciji trofej je osvojila hrvatska ekipa Akvastil Duga Resa, koja je u finalnom meču bila bolja od niškog sastava Josip Kolumbo 3:1.

