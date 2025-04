Azemović u dvodnevnoj posjeti Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Ministar dijaspore Mirsad Azemović boraviće od sjutra u dvodnevnoj radnoj posjeti Sloveniji, saopšteno je iz resornog Ministarstva.

Navodi se da će se Azemović sastati sa potpredsjednikom Vlade Slovenije Matejom Arčonom, kao i da su planirani sastanci sa udruženjima dijaspore u Ljubljani i Mariboru.

Sastanci će, kako se dodaje, obuhvatiti teme od ključnog značaja za očuvanje identiteta i unapređenje položaja crnogorske zajednice u Sloveniji, kao i sa izazovima sa kojima se susrijeću udruženja dijaspore.

„Najavljena posjeta predstavlja simbol podrške predstavnicima dijaspore Crne Gore u njihovim naporima da očuvaju svoj identitet, običaje i kulturne vrijednosti“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS