Uhapšen albanski državljanin po međunarodnoj potjernici Visbadena

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su na graničnom prelazu Sukobin, pri ulasku u Crnu Goru, uhapsili albanskog državljanina F.B.(25) iz Skadra, koji je potraživan po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Visbaden iz Njemačke, saopštili su iz Uprave policije.

„Međunarodna potjernica raspisana je po naredbi suda u Lajpcigu, radi obezbjeđena F.B. u krivičnom postupku, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa provalom u stan, za koje je Krivičnim zakonikom Njemačke propisana kazna zatvora u trajanju do deset godina“, kaže se u saopštenju.

F.B. je, kako se dodaje, sudija za istrage Višeg suda u Podgorici odredio ekstradicioni pritvor.

„Slijedi dalja komunimacija po ovom predmetu između interpola Podgorica i Visbaden“, kaže se u saopštenju policije.

