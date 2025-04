Trumpove carine uzrokovale su najteži berzanski pad od izbijanja pandemije

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Carinama na uvoz iz cijelog svijeta američki predsjednik Donald Trump izazvao je najveće padove berze od izbijanja pandemije covida-19.

Indeksi su već dostigli dno u četvrtak, a pad se nastavio u petak jer je Kina uzvratila udarac svojim carinama, prenosi SEEbiz.

U odnosu na petak prošle sedmice širi indeks Standard & Poor’s 500 pao je 506,86 bodova ili 9,1 odsto na 5.074,08 bodova, industrijski indeks Nasdaq Composite za 3.269,07 bodova ili 7,9 odsto na 38.314,86 bodova, a tehnološki indeks Nasdaq Composite za 1.735,20 bodova ili deset odsto na 15.587,79 bodova.

Sedmica je započela i završila s Trumpovim carinama, a dionice u petak nije “diglo iz mrtvih” čak ni iznenađujuće dobar izvještaj američkog ministarstva rada o zapošljavanju za mart. Trump je i najavio dan oslobođenja SAD-a uvođenjem “recipročnih” carina za srijedu, a do tada su se ulagači još nadali da ne misli ozbiljno.

U ponedjeljak je Dow Jones napredovao jedan odsto, S&P 500 0,55 odsto, a Nasdaq pao 0,14 odsto. Pozitivno ozračje nastavilo se i u utorak, kada je Dow Jones oslabio minimalnih 0,03 odsto, dok je S&P 500 ojačao 0,38 odsto, a Nasdaq 0,87 odsto.

Trump je objavu carina u srijedu tempirao trenutak nakon zatvaranja berze jer je bio svjestan da reakcije neće biti pozitivne, iako nije očekivao padove kakve su se dogodile u četvrtak i petak. U srijedu su indeksi čak i porasli. Dow Jones ojačao je 0,56 odsto, S&P 500 0,7 odsto, a Nasdaq 0,87 odsto.

Nakon što su se tržišta zatvorila, Trump je ispred Bijele kuće kritikovao američku navodnu globalnu eksploataciju i uveo carine od deset odsto na većinu uvoza iz SAD-a. 9. aprila uvode se još više carine za oko 60 zemalja. Za EU, na primjer, 20 odsto.

Trump je utvrdio da je počelo zlatno doba Amerike, a predstavnici njegove vlade priznali su da ne znaju što će se dogoditi, nego podržali su njegovu mjeru. Ministar trgovine Howard Lutnick podržao je carine rekavši da Trump zna što radi “jer o tome govori decenijama”.

Ulagači na berzi su mislili drugačije, a Dow Jones pao je u četvrtak 3,39 odsto jer su carine i njihove posljedice zasjenile sve ostale vijesti. S&P 500 potonuo je 4,84, a Nasdaq 5,97 odsto. Trump se u četvrtak povukao na Floridu, dajući naslutiti da bi bio spreman pregovarati sa zemljama o snižavanju carina ako mu ponude nešto “veličanstveno”.

Američko ministarstvo rada objavilo je u petak pozitivni izvještaj o zaposlenosti u martu koji je ugodno iznenadio analitičare s obzirom na sva otpuštanja u saveznoj vladi, ali su ga ulagači uglavnom ignorisali.

Trump je pohvalio izvještaj, ali je istovremeno krivicu za padove berze pokušao pronaći u predsjedniku Federalnih rezervi Jeromeu Powellu koji ga je pozvao da se prestane igrati politike i snizi kamate.

Powell mu je rekao da neće promijeniti politiku. Očekuje da će Trumpova tarifna politika ubrzati inflaciju i usporiti ekonomski rast. Nije morao spominjati pojam stagflacija, kojeg se sada u SAD-u plaši više nego inflacije.

U međuvremenu je Kina uzvratila uvođenjem recipročnih carina od 34 odsto na sav uvoz iz SAD-a, a panika na berzi se nastavila.

U petak je S&P 500 pao 322,44 boda ili šest odsto, Dow Jones 2231,07 bodova ili 5,5 odsto, a Nasdaq 962,82 boda ili 5,8 odsto.

S&P 500 ove je godine izgubio 807,55 bodova ili 13,7 odsto, Dow Jones 4229,36 bodova ili 9,9 odsto, a Nasdaq 3723,01 bod ili 19,3 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS