Vučić: Macut mandatar za sastav nove vlade

Beograd, (MINA) – Srpski predsjednik Aleksandar Vučić predložio je doktora Đura Macuta za kandidata za predsjednika nove Vlade Srbije.

Vučić je, kako prenosi Radio-televizija Srbije, kazao da Macut posjeduje potrebne profesionalne i lične kvalitete, kao i stručnost i posvećenost za obavljanje funkcije predsjednika Vlade.

“Uvjerio me je da može da obezbijedi većinu za izbor nove vlade”, rekao je Vučić.

On je kazao da će nova vlada biti izabrana do Velikog petka i da su pred njom teški zadaci.

“Da se zemlja suprostavlja svim pritiscima povodom regionalne politike, da zemlja riješi pitanje taksi sa Sjedinjenim Američkim Državama, da ubrza evropski put, da istovremeno sačuva svoje tradicionalne prijatelje na istoku i da obnovi nivo investicija, kako stranih, tako domaćih”, naveo je Vučić.

On smatra da će biti veliki zadatak na novoj vladi da nastavi da čuva mir, stabilnost, da se ponaša trpeljivo i strpljivo.

“Vlada treba da ima jasnu posvećenost ka budućnosti i naša želja i namjera je da vratimo Srbiju na pijadestal pobjednika i da bude najbrža rastuća ekonomija do kraja godine”, dodao je Vučić.

On je kazao da će novi predsjednik Vlade nastaviti da sprovodi programe usmjerene na podizanje životnog standarda građana, kao i projekte u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, tehnologije, energetike, poljoprivrede, ekologije, turizma i infrastrukture.

Vučić je naglasio da će nova vlada nastaviti evropski put Srbije, uz očuvanje tradicionalno dobrih odnosa sa prijateljskim zemljama širom svijeta.

On je istakao da će jedan od glavnih zadataka nove vlade biti realizacija specijalizovane svjetske izložbe EKSPO 2027 u Beogradu, koja će, kako je ocijenio, predstavljati osnovu za novi investicioni ciklus u narednom mandatu.

