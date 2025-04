Druga liga: Lovćen slavio protiv Iskre

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lovćena pobijedili su danas u Nikšiću ekipu Iskre 2:1, u 24. kolu Druge crnogorske lige.

Cetinjski tim, trećeplasirani na tabeli, do 11. pobjede vodili su Balša Radusinović u 11. i Boško Guzina u 54. minutu.

Jedini pogodak za Iskru postigao je Danijel Jovanović u 87. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Podgorice i Grblja, koji su na DG Areni igrali 1:1.

Vođstvo domaćinu donio je Miloš Vračar u 30. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Marko Mujović u 67. minutu.

Domaćin je u finišu mogao i do tri boda, ali Kristijan Radunović nije realizovao jedanaesterac, odnosno njegov udarac zaustavio je David Bjelica u 82. minutu.

Minimalnu pobjedu slavio je Kom, koji je na stadionu OFK Titograda pobijedio Igalo 1:0.

Pogodak, vrijedan tri boda, postigao je Luka Mihaljević u trećem minutu sudijske nadoknade.

Za sjutra odgođena je utakmica između Ibra i Mladosti.

U ovom kolu slobodan je bio Rudar.

