U Kotoru boravi 2,36 hiljada turista

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru boravi 2,36 hiljada gostiju, saopšteno je iz kotorske Turističke organizacije.

Od tog broja najviše je gostiju koji borave u privatnom smještaju, njih 1,35 hiljada, među kojima dominiraju državljani Rusije, Turske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Bosne i Hercegovine, prenosi Radio Kotor.

U hotelskom smještaju evidentirano je 988 turista, među kojima su najbrojniji državljani Turske, Kine, Velike Britanije, SAD-a, Bugarske, Izraela i Švedske. U hostelima je smješteno 26 turista.

Kotor je prošle sedmice obišlo 7,81 hiljadu izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Njemačke, SAD-a i Kine.

Iz TO su podsjetili da Turističko informativni centar Kameni kiosk i Kancelarija za prijavu i odjavu boravka stranaca i naplatu izletničke takse od 1. aprila rade od osam do 20 sati.

Tog datuma su sa radom su počeli punktovi za prijavu boravka stranaca i naplatu boravišne takse u Risnu i na Svetom Stasiju, koji su radnim danima otvoreni od osam do 15 sati.

Sa radom je počeo i Turističko informativni centar Gurdić, koji je otvoren svakim radnim danom od osam do 15 sati.

