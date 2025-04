Mugoša: Sporazum sa UAE se ne može mijenjati u Skupštini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata ne može se mijenjati u Skupštini, a parlament donosi zakon o potvrđivanju već potpisanog Sporazuma, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša.

Mugoša je na svom nalogu na mreži X napisao da se oglasio povodom manipulacija pojedinih iz većine da se problematični Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE može u nekim stavkama eventualno korigovati odnosno popraviti kroz skupštinsku raspravu.

“Navedeni Sporazum ne može se mijenjati u Skupštini jer ga je Vlada Crne Gore već potpisala sa Vladom UAE, a Skupština donosi zakon o potvrđivanju već potpisanog Sporazuma koji ima 3 člana. Prvim članom se potvrđuje Sporazum između vlada Crne Gore i UAE koji je potpisan 28. marta, drugi sadrži tekst sporazuma, a u trećem članu se navodi stupanje na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu”, napisao je Mugoša.

On je objasnio da bi navedeni zakon odnosno Sporazum donošenjem u Skupštini imao primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno bi se primjenjivao kada odnose uređuje drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva.

