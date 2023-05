U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 29. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Franca Prešerna i Zagrebačka, dio Zelenike

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: UlicaCvijetna iza Tojote i dio ulice Dositeja Obradovića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grlića, Daljam

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Tupan, Višnjića Do

Kotor

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Krimovica –Marovići, Trsteno, Krimovica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Nalježići, Dub, Pelinovo, Odže, Mirac, Pipoljevac, Koložun, Čavori

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dragalj

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Škaljari Gornji

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Stari Grad- u periodu izvođenja radova povremeni prekidi u napajanju

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Stari Grad– područje oko zgrade Opštine i Zavoda za zastitu spomenika

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ(od vojnih zgrada do hotela Albatros)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu, dio sela Brčeli – Tomići

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ(kod groblja)

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Šas, Selita, Fraskanjel, Štodra, Lisna Bori, Ambula, Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Gornja Klezna(kod Elezovića)

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, dio sela Savin Bor

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje Luge-Gornji dio

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

, Dio sela Murino

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Razdolje

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bjelojeviće

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kaludra, Štitarica II

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Juškovića potok, Marića luka, Ravni

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lug

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lješnica 2, Lješnica 1, Vergaševići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Njegnjevo, Božovića polje, Rasovo , Stožer, Pripčići, Babića brijeg, Rodijelja

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Ul. Jezero-Šaranskog bataljona

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šumanovac

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS