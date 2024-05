Radović i Bakić u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić plasirali su se u polufinale međunarodnog turnira Montenegro 2024 u Podgorici.

Radović je u kategoriji S10 do prvog mjesta u prvoj grupi i polufinala došao nakon dva trijumafa protiv Brazilca Viktora Santoša 3:0 (11:4, 11:3 i 11:3) i Britanca Kupera Flinta 3:0 (11:7, 11:5 i 11:6).

Bakić je nastup u polufinalu izborio kao prvoplasirani u drugoj grupi, pobjedma protiv Rusa Alekseja Slaščilina 3:0 (11:3, 13:11 i 11:4) i Čileanca Manuela Felipea Ečavegurina 3:0 (11:9, 11:7 i 11:2).

Maksimalan učinak u kategiriji S10, nakon prvog takmičarskog dana, ima i Japanac Mahiro Funajama.

Rivali Radovića i Bakića u sjutrašnjem polufinalu, u 14 sati i 30 minuta, biće poznati nakon četvrtfinalnih duela.

Ostali crnogorski predstavnici Miloš Mudreša (10),

Ambroz Nikač (3), Đuro Krivokapić (6), Pjetro Paljušević (7), Slobodan Mihailović (7), Dejan Tmušić (7), Uroš Gugolj (8), Nikola Kaluđerović (8), Igor Mijović (9), Samra Kojić (5) i Milijana Ćirković (6-7) nastup na turniru završili su u grupi.

Turnir je okupio 201 takmičara iz 35 država svijeta.

Prva dva takmičarska dana na programu su mečevi u pojedinačnoj konkurenciji, dok će se u nastavku turnira za medalje boriti dublovi.

Organizator prestižnog turnira je Stonoteniski savez Crne Gore, uz pokroviteljstvo Paraolimpijskog komiteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS