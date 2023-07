U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 24. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Bera, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke i Ličke, Ljevorečke Tuzi, Uvač i Farmaci oko škole.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Glava Zete, Baloče, Pištet i dio Komunica 2.

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ulica X Crnogorske s stambenim objektima s57 i S65 i dio Ulica Vojvode Boža.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Javljen, Krstac, Gornje Čarađe.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Studenca, Krtine, Šljeme.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Jasen.

Bar

– u terminu od 08 do 13 sati: Dio naselja oko Autobuske stanice, OKOV centra i ulica Petra Vojvodića.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Donja Kolomza.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Lastva Grbaljska – centar.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 07:15 sati: Dom zdravlja Topla- kratkotrajni prekid.

– u terminu od 07 do 08 sati: Meljine- područje iznad magistrale.

– u terminu od 07:30 do 13 sati: Kumbor, Đilovići, Kumbor Kampovi.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo i dio sela Konjuhe.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma, Babino, Drgosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Krstače, Podbrežje, dio Voljavca.

– u terminu od 09 do 16 sati: Potkrajci, Prijelozi, Bliškovo, Godijevo, Božovića polje, Ostrelj, Sutivan i Unevina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Štitarica i Donji Lepenac.

– u terminu od 11 do 12 sati: Polja, Krasića strana, Javorje, Ckara.

Gusinje

– u terminu od 10 do 17 sati: Čekića Mahala i ulica JNA.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i Murino (Kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 10 do 17 sati: dio ulica Racina i naselje Magaze i dio naselja Meterizi.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Malindubrava.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Dio sela Šumanovac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Profesorska i sindikalna zgrada.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS