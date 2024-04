U ponedeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 08. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, ulica Španskih Boraca prema groblju, dio Tološa oko Groblja u Tološima, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Kupusci.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Ulica8 Marta od Čepuraka do Krivog mosta.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Naselje oko Katoličke Crkve i preko puta Crkve.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 11 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratktorajna isključenja).

– u terminu od 08 do 12 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Komunice, dio Suka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Glava Zete i Dobro Polje.

– u terminu od 11 do 14 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke , preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Rubeža, dio Oštrovaca, Podljut, Kuside, Stari Dvori, Bukovik.

– u terminu od 09 do 17 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), potrošači na području Veljeg Sela, Kunja, Karastana, Duškića, Pelikovića i Gorane.

– u terminu od 09 do 13 sati: Naselje Čeluga oko Džamije.

Budva

– u terminu od 08:30 do 13 sati: dio naselja Stupovi.

– u terminu od 09 do 13 sati: Uže područje gradskog jezgra Budve, nestanak napona će biti naizmenično ne duže od 30 minuta.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Pinješ 2 / Kosovska ulica, dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Zoganje, Brdela, Gač.

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati: Trojica, Vidikovac, Crveni Brijeg.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Presjeka.

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Zelenika, Zmijice, Kumbor.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

– u terminu od 10 do 15 sati: Kompletna područja Opština: Andrijevice, Plava i Gusinja.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela D. Ržanica, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naseljaTaluma(Potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Talum 2)i Tunel Tifran, dio sela Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Malo polje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ostrelj, Bioča, Rodijelja – Brčve, Gubavač, Livadice.

– u terminu od 09 do 17 sati: Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Drndari, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Ckara.

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Godočelje (Kratkotrajna isključenje)

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze, Dio sela Radmanci, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gropa, Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine.

– u terminu od 09 do 11 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, dio naselja Moćevac, ul. Njegoševa, Dušana Obradovića, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Grahova.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Studenca, Bare Žugića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

