U ponedeljak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 11. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Ulica 18 jul, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februara, dio Bigora, dio stare Zlatice, ulica Primorska, dio Veruše, dio Donje Gorice-Kolovrat, ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, Zgrade u Ulica Radovana Zogovića i Miloša Obilića-preko puta FK Mladost

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: ulica Dosteja Obradovića, Ulica Cara Lazara, dio Kraljevačke ulice, dio Cvjetne ulice, dio Aerodromske ulice kao i Dom zdravlja na Starom Aerodromu

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grlića, Bjeluši, Ćurilac, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, Kosić, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, dio Lazina, Glava Zete

Nikšić

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Višnjića Do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Vitasojevići, Gvozd

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Pipioljevac, Mirac, Koložun, Čavori, Autokamp -dio potrošača (zgrade Bereg Invest i okolina)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Kamenički most

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Ada (dio kućica od mosta prema račvi)

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ul. Pavla Rovinskog, ul. Adrovića , Grdovići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš, dio naseljaTaluma, selo ZagorjeAndrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Oblo Brdo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Honsiće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Andrijevica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Ulotina

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac, Šundeci, Štitarica, Siga, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Gojakovići, Ćetkovići, Mrdo, Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Kovijanići, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte, Ljevišta, Međuriječje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Jagoče

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Omladinska ulica i ulica Muha Dizdarevića

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Prijelozi 2, Grab, Slatka, Sutivan, Lozna, Majstorovina

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: naselje Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Šljuke, Vrba, Meljak, Višnjica, Zahum

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Šavnik

-u termiu od 9:00 do 17:00 sati: Gornja Bukovica, Fabrika vode u Gusarevcima, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Bijela

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS