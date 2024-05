Bogdanović: Parlamentarna većina godinu dana blokira popunjavanje DIK-a

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina već godinu dana blokira popunjavanje Državne izborne komisije (DIK), čime se otvara prostor za nepriznavanje rezultata izbora, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović tim povodom uputio je pismo šefici Misije OSCE u Crnoj Gori, Dominik Vag i predstavniku ODHIR-a Pietru Tesfamariamu.

Bogdanović je u pismu naveo da DIK predstavlja krovni organ za sprovođenje izbora u Crnoj Gori, pa je legitimitet njegovog sastava ključan za izborni proces, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.

On je rekao da je poznata činjenica da je izborni proces i uloga izbornih organa propisana odredbama Zakona o izboru odbornika i poslanika (ZIOP).

„Tako se rezultat sprovođenja izbora očitava u „novom sazivu“ – sastavu Skupštine, te se na konstitutivnoj sjednici Skupštine, uz zakonsku obavezu DIK-a potvrđivanja mandata poslanicima, utvrđuje i novi saziv Skupštine“, dodao je Bogdanović.

On je naglasio da je zakonska obaveza Skupštine, u skladu sa ZIOP, da izabere novi saziv DIK-a koji će ujedno odgovarati novom sazivu Supštine.

Bogdanović je rekao da odredbe člana 30 tog Zakona vrlo precizno i nedvosmisleno propisuju strukturu DIK-a koju u skladu sa navedenim čine predsjednik i deset članova u stalnom sastavu, i opunomoćeni predstavnici podnosioca izborne liste.

„Četiri člana stalnog sastava DIK-a imenuju se na predlog parlamentarne većine, dok se četiri člana, od kojih je jedan sekretar, imenuju na predlog parlamentarne opozicije“, dodao je Bogdanović.

On je rekao da nasuprot takvom zakonskom rješenju, sadašnji sastav DIK-a, između ostalih, čine i članovi političkih subjekata koji nemaju parlamentarni status, kao i članovi političkih subjekata koji ne mogu biti zastupljeni u DIK-u u skladu sa brojem osvojenih mandata u Skupštini.

„Činjenica je da takav sastav DIK-a, odgovara bivšem sazivu Skupštine iz 2020. godine kao i broju osvojenih mandata političkih subjekata u njemu“, naveo je Bogdanović.

On je rekao da je jasno i da se osim nelegitimnosti sastava uočava da ni predstavnici vladajuće većine iz redova Pokreta Evropa sad, nemaju nijednog predstavnika u DIK-u.

„Iz svega navedenog, nedvosmisleno se da zaključiti da do danas DIK funkcioniše u sastavu koji odgovara bivšem sazivu Skupštine“, rekao je Bogdanović.

On je kazao da se osnovano postavlja pitanje, imajući u vidu navedene odredbe ZIOP, da li je legitimno da, ukoliko se ne bi na osnovu rezultata parlamentarnih izbora, vršio izbor članova DIK-a u stalnom sastavu, takav DIK može davati mišljenja svim organima za sprovođenje izbora, organizovati izbore.

Bogdanović je naveo da se postavlja pitanje i da li takav DIK može da donosi odluke po prigovorima po kojima rješava Ustavni sud, kako na parlamentarnim, tako i na lokalnim izborima.

„Naravno da ne, jer po svojoj strukturi on ne odgovara strukturi parlamenta i direktno je suprotan članu 30 ZIOP“, kazao je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, posljedica takve nelegitimnosti sastava DIK-a je i nelegitimnost odluka koje se donose u DIK-u.

Bogdanović je rekao da u DPS-u smatraju da zbog jasnog opredjeljenja zakonodavca iskazanog članom 30 ZOIP u pogledu sastava DIK-a, odredbu člana 19 istog zakona treba tumačiti u kontekstu duha cjelokupnog zakona, a ne izdvojeno i otuđeno od ostalih odredaba.

On je citirao Zakon navodeći da se „izborne komisije imenuju nakon konstituisanja novoizabrane Skupštine, na vrijeme od četiri godine, a birački odbori imenuju se za svaki izbor odbornika, odnosno poslanika“.

Bogdanović je dodao da se vremenski okvir dat u navedenoj odredbi odnosi na redovne izbore, dok se u prvom dijelu norme jasno naglašava da se izborne komisije imenuju nakon konstituisanja novoizabrane Skupštine.

On je rekao da je tim povodom DPS više puta na Administrativnom odboru prisustvovao odlaganju tačke izbora novog saziva DIK-a.

„Pravni i suštinski razlog za odlaganje i nerješavanje ovog pitanja ne postoji“, ocijenio je Bogdanović.

On je naveo da izgovor u smislu nepostojanja predloga za zamjenike članova DIK-a od pojedinih političkih subjekata vladajuće većine, ne može se uzeti kao relavantan i osnovan.

„O tome najbolje govori činjenica da DPS već dugi niz godina nema zamjenike pojedinih članova DIK-a“, kazao je Bogdanović.

U dosadašnjoj praksi rada Skupštine, kako je dodao, nije poznato da je mogao da postoji relevantan razlog za odlaganje izbora novog sastava DIK-a.

Prema riječima Bogdanovića, ako se uzme u obzir činjenica da se u Opštini Šavnik već duži period ne mogu okončati izbori, „sve zahvaljujući radnjama članova Opštinske izborne komisije (OIK) iz vladajuće većine“, sadašnja nelegitimna struktura DIK-a može poslužiti za vrlo kompleksne i suptilne radnje pojedinih političkih subjekata parlamentarne većine.

„U smislu navedenog, ne mogu se zanemariti odredbe ZIOP da DIK odlučuje po prigovorima političkih subjekata nezadovoljnih odlukama OIK-a“, rekao je Bogdanović.

On smatra da će isticanje prigovora nelegitimnosti sastava DIK-a otvoriti, bez sumnje, mogućnost opstrukcije proglašenja konačnih rezultata izbora u opštinama u kojima se sprovode izbori.

On je zamolio predstavnike ODHIR-a i OSCE-a da doprinesu rješavanja navedenog problema.

„Kako bi sastav DIK bio u što kraćem roku izabran i usklađen sa izbornim zakonodavstvom Crne Gore“, naveo je Bogdanović u pismu.

