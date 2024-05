Dragaš: U Rezoluciji o Srebrenici nigdje ne piše da su Srbi genocidan narod

Podgorica, (MINA) – U Rezoluciji Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici nigdje ne piše da su Srbi genocidan narod, što znači da pojedinci konstantno manipulišu tom osjetljivom temom za unutrašnje političke potrebe i stranački rejting, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

Član Predsjedništva PES-a Tihomir Dragaš kazao je da nedostatak doprinosa i konstruktivnih ideja za brzi razvoj Crne Gore, pojedinci mijenjaju profitiranjem na tim temama što je, kako je rekao, degutantno.

“Svjedoci smo ovih metoda u prethodnih preko 30 godina”, dodao je Dragaš.

On je kazao da oni koji danas omalažavaju amandmane Crne Gore, jednako su omalovažavali i dosadašnje uspjehe Vlade i parlamentarne većine na svim poljima u prethodnih šest mjeseci.

“Uključujući uspjehe na poljima vladavine prava, ubrzanih evropskih integracija i unapređenja životnog standarda građana”, naveo je Dragaš.

On je kazao da određeni pojedinci, iako svjesni da Crna Gora ima obavezu poštovanja svih međunarodnih konvencija i sudova, pokušavaju da manipulacijama i izvrtanjem teza optuže Vladu da im crta genocidni žig.

“Optuživati Vladu, koja je jedina reagovala i amandmanima na UN Rezoluciju o Srebrenicu precizirala individualnu odgovornost, a birati riječi prema onima koji nijesu uradili ništa, govori o tome kakva je namjera u ovom slučaju”, rekao je Dragaš.

Prema njegovim riječima, motiv je destabilizacija Vlade da bi se spriječilo dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, “kako bi onda opozicija ukazivala na nesposobnost Vlade i tražila nove izbore, gdje bi dominantne bile teme podjela”.

“Zajednički cilj je da oba pola koja se hrane tim temama pokušaju sve, kako bi zaustavili razvoj države i odložili članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji”, zaključio je Dragaš.

