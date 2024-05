Omladinci poraženi u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Skoplju, u drugoj prijateljskoj utakmici, od Sjeverne Makedonije 2:1.

Prvi međusobni duel izabranici sellektora Gorana Perišića dobili su 5:1.

Crnogorski fudbaleri bolje su počeli i drugi meč i poveli pogotkom Aleksa Zekovića u 25. minutu.

Domaćin je u drugom poluvremenu stigao do preokreta.

Izjednačio je Matej Gaštarov u 72, a preokret kompletirao Aljmir Podgrađa u 86. minutu.

Selektor Goran Perišić kazao je da su njegovi izabranici, za razliku od prvog duela, drugu utakmicu odigrali bez energije i ideje tokom većeg dijela utakmice.

“Ne može biti opravdanje što smo utakmicu počeli sa osam novih igrača i što smo zbog dogovora sa nekim klubovima danas na raspolaganju imali svega 15 igrača. Ovo je dobra opomena za sve da se, kada se ne pruži maksimum, ne može očekivati bolji rezultat od ovoga”, kazao je Perišić.

