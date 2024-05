Šehović: Usvajanjem Rezolucije UN-a o Srebrenici pobijedila istina i pravda

Podgorica, (MINA) – Usvajanjem Rezolucije o Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, pobijedila je istina i pravda, smatraju Socijaldemokrate (SD).

Lider te partije Damir Šehović rekao je da je usvajanje Rezolucije najmanje što je civilizovani svijet, suočen i sa sopstvenim dijelom odgovornosti zbog toga što je propustio da svojevremeno spriječi, u ovom momentu mogao da uradi.

“Region je, ako bude dovoljno državničke mudrosti i pameti, dobio priliku za političku katarzu, ali i za novi zajednički početak, ovoga puta na zdravim ideološkim i vrednosnim temeljima”, kazao je Šehović.

On je kazao da ishod glasanja u Njujorku vraća vjeru da su ljudske vrijednosti univerzalne, da ne poznaju granice, i da je moralni kompas čovječanstva ipak nepokolebljiv.

“Ironija sudbine je da su najveći promoteri Rezolucije upravo oni koji su joj se najviše protivili”, naveo je Šehović.

On je kazao da “njihov prilično neubjedljiv otpor i manipulativan narativ koji ga je pratio, samo dodatno ojačao potrebu za takvim dokumentom, ističući njegovu kritičnu važnost u borbi protiv revizionizma i poricanja genocida”.

“Iako je Crna Gora podrškom Rezoluciji, formalno ostala privržena zapadnom sistemu vrijednosti, kojem inače s punim pravom većinski teži, ostao je gorak ukus zbog, najblaže rečeno, nesnalaženja aktuelne vlasti kod upravljanja ovim, ne političkim, nego prije svega etičkim pitanjem”, smatra Šehović.

On je rekao da je zahvaljujući demonstriranoj političkoj nedoraslosti i neodlučnosti, koja je od početka bila prisutna unutar, po ovom pitanju, međusobno posvađane vlasti, razotkrivena duboka podijeljenost unutar parlamentarne većine.

“Sada je kristalno jasno da najmanje polovina te većine ne razumije da bez suočavanja s prošlošću nema budućnosti, a posebno ne evropske, koje su joj puna usta”, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, takva vlast, koja nije u stanju da prepozna ključne istorijske trenutke, i da na njih adekvatno i bez jeftinih dnevno-političkih kalkulacija odgovori, nije održiva, a još manje je evropska.

SD će, kako je dodao, nastaviti borbu za istinu, pravdu i evropske vrijednosti.

“Nećemo odustati dok ne izgradimo društvo koje je utemeljeno na ispravnom progresivnom svjetonazoru”, poručio je Šehović.

On je rekao da njihova vizija Crne Gore jasna.

“Društvo koje ne bježi od prošlosti, već se suočava s njom, kako bi osiguralo bolju, pravedniju i prosperitetniju budućnost za sve”, zaključio je Šehović.

