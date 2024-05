Gojković na ring 28. maja, Radunović dan kasnije

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković na startu drugog svjetskog kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre boriće se protiv Beli Peki iz Bocvane, odlučeno je danas žrijebom u Bangkoku.

Meč šesnaestine finala kategorije do 54 kilograma na programu je 28 maja.

Dan kasnije u kategoriji do 66 kilograma na ring će Tamara Radunović protiv bolje iz duela između Kamile Bravo iz Kolumbije i Badmarag Ganzorik iz Mongolije.

Crnogorskim bokserkama, koje u Bangkoku predvodi selektor Nikola Ružić, za olimpijsku vizu neophodan je plasman u polufinale.

