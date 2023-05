U četvrtak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Stare Zlatice, ulica Đura Cagorovića, Liješta, zgrade u Ulica Pera Ćetkovića-prema kružnom toku.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, dio Oraške Jame, dio Veljeg Brda i dio Vučice.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Ulići.

– u terminu od 09 do 19 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Bršna.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamensko.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezna.

Budva

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Naselje oko” Drvoart”-a, Naselje ” Palestina”, Dio naselja Markovići, Dio naselja Vještica – Boreti, dio naselja Kuljače, Vojnići, dio naselja Vještica – Boreti, dio naselja Kuljače, Manastir Duljevo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio naselja Donji Štoj(kod ulaza za plažu “Kopakabana”), dio naselja Bijela Gora(iznad nekadašnjeg građevinskog preduzeća).

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari- područje u blizini tunela, Stari Grad- područje oko zgrade starog zatvora i Zavoda za zaštitu spomenika.

– u terminu od 10 do 11 sati: Orahovac –centar.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 19 sati: Sasovići, Presjeka, Opačica, Kućansko Polje, Avramovići, Nogulovići, Nakićenovići, Marići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Kumbor- kamp i područje oko hotela Kumbor.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14: sati: Sela Poda i Sućeska.

– u terminu od 09 do 17 sati: Dio Ulotine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje Luge (gornji dio).

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Bistrica-Farma, Bistrica-centar, Bistrica-Mirojevići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

Rasovo, Pavino polje, Stožer, Zaton, Božovića Polje, Gornja Crnča, Pripčići, Boturići, Gorice 1 i Grančarevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira.

– u terminu od 09 do 15 sati: Cerovica, Liješnje 1, Bablja greda.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac, Gojakovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica II, Žari – Razboj.

– u terminu od 09 do 15 sati: Donje selo-Podbišće i Feratovo polje.

– u terminu od 10 do 14 sati: Podbišće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Lagatora.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela, dio sela Đurička Rijeka, selo Dosuđe.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Podgora.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

