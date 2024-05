Crnogorski rukometaši sjutra sa Italijom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Konversanu sa Italijom, prvi meč baraža za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski rukometaši žele da već u Konversanu naprave prvi korak ka šampionatu svijeta, koje će biti odigrano januara naredne godine.

U dvomeč protiv Italije, izabranici selektora Vlada Šole ulaze kao favoriti i žele da uz maksimalan pristup i dobar rezultat, naprave lijepu uvertitu pred nedjeljni okršaj u dvorani Morača.

Duel u Konversanu počeće u 20 sati.

Crna Gora će u baražu protiv Italije pokušati da drugi put uzastopno, a ukupno treći put, izbori plasman na šampionat svijeta, nakon učešća na prvenstvima 2013. i 2023.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS