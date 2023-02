U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrada policije u Jerevanskoj ulici i Ljetopis Automotive i dio Zlatice oko Stadiona Kom.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat, dio Lazina, Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), dio Poglavica, Maljat, Kokotovac

Zagreda, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Zeta

– u terminu od 09 do 10 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj.

– u terminu od 09 do 18 sati: Vodoizvorište Boljesestre.

– u terminu od 16 do 17 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Neckom, Brlja, Dabovići i Koravlica.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača u blizini autobuske stanice u Baru i potrošači u blizini “Bonese”, potrošači na području Gluhog dola, dio potrošača na području Limljanja, dio potrošača na području Ostrosa, potrošači na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare i Manastri Ribnjak, Alkovića brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići.

– u terminu od 15 do 16 sati: Sotonići, Podgor, Brčeli, Bukovik.

Budva

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Markov Rt – Jerovica.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Kalimanj, Belani, Brijeg Gverovića.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Sutorina- područje oko stare željezničke stanice i Ratiševina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamenari, Đurići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela Zoriće, Poda i Sućeska.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Glavaca i dio Dolca.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, Njegnjevo , Sutivan , Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Potkrajci, Osmanbegovo selo i Zminac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Manastir Morača, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko, Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckaram, Pobrsijevići, Štitarica i Selišta.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Mašnica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

