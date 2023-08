U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 24. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Cijevne posle Hotela Arije.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, Kosić, Mamućevina, Koljat, dio Lazina, privatne fime Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Grup, Megran, Pištet i Malenza.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje i Vitasojevići.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Gornja Brezna.

– u terminu od 09 do 11 sati: Donja Brezna.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi).

Tivat

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Gradiošnice.n

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, Babića brijeg, dio naselja Rasadnik, Vrh, Ćukovac, Potkrajci, Lješnica, Drndari i Zminac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvine, Međuriječje, Sjerogošte i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice i Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Krstac, Šundeci, Javorje i Razboj.

Petnjica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio Vrbice.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Male Krće, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 144 sati: Jablanica

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Mala Crna Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 18 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS