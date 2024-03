I u srijedu isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 13. marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Dio Stare Zlatice,Ulica Partizanski Put,dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara

– u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Naselje uz obalu Ribnice

– u terminu od 08:30 do 11: 30: Profesorska zgrada do studenskog doma

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko Komunice,Šobajići

dio Grlića

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 09 do 13 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje, Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: BukovikRubeža,Dio Vilusa Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva i Vitasojevići

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miloševići

Bar

-u terminu od 07:30 do 15 sati: Bijela Brda (Utjeha), dio potrošača u makednonskom naselju

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Brdela, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjeldio naselja Pinješ kod vojnih zgrada

Tivat

-u treminu od 09 do 14 sati: Rahovići

-u terminu od 11 do 16 sati: Mihova Glavica-Vrijes

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Prčanj- Tre Sorele, Morinj- centar-

– u terminu od 09 do 11: Kovači, Glavatičići, Zagora,Krimovice, Platamuni

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Solila-područje oko ušća Sutorine

– u terminu od 09 do 12 sati: Đenovići- područje oko groblja Baošići- područje oko restorana “Deli Radivoj”Topla 1, područje oko crkve Sv. Spasa, područje od Tople 1 do kuće Ive Andrića, područje oko Muzeja, hotel Topla

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Božiće, Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

-u terminu od 08 do 16 sati: Gornje Luge

Berane

– u terminu od 8 do 14:30 sati: Crvljevine i Skakavac.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Slatka

– u terminu od 09 do 16 sati: Godijevo, Čokrlije,Ujniče, Pavino polje – Draškovina

– u terminu od 09 do 13 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Kolašin

– u terminu od 08:00 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni i Bare Kraljske.

– u terminu od 08 do 15 sati: Durutovac-Lokve

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Ckara, Lepenac – Cer, Krstac – Šundek

– u terminu od 09 do 15 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Vrbica, Godočelje

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Hakanje, Dio sela Velika, Novšiće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

