Završni turnir Crnogorske tekbol lige u subotu na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Završni turnir ljetnje sezone Crnogorske tekbol lige (MTL) biće održan u subotu na Dvorskom trgu, na Cetinju, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Najbolji tekeri Crne Gore nadmetaće se u četiri kategorije – muškom i mješovitom dublu, muškom singlu i parova dječaka.

Turnir je organizovan u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, a kompletan projekat Montenegrin Teqball League podržalo je Ministarstvo sporta i mladih, kroz projekat #BeActive.

Finalni spektakl očekuje se u dvije najatraktivnije kategorije, muškom dublu i singlu, u kojima će najbolje plasirani takmičari u generalnom plasmanu Montenegrin Teqball League izboriti mjesto na Svejtskom prvenstvu, na Tajlandu krajem novembra.

Za prvo mjesto konkurišu „Kurjaci“ i „Stroj Lob“, koji su igrali sva četiri finala i svaki meč odlučen je u trećem setu, računajući i susrete u Jadranskoj tekbol ligi (ATL).

Marku Žarkoviću i Andriji Jovanoviću dovoljan je plasman u finale kako bi bukirali karte za Tajland.

„Kurjaci“ su osvojili posljednja tri turnira – na Žabljaku, u Tivtu i Bijelom Polju, dok je „Stroj Lob“ bio najbolji na premijeri u Ulcinju.

Prijave su otvorene upravo za muški dubl, za koju svi zainteresovani mogu aplicirati putem Instagram stranice teqball.mne.

“Moj partner Marko i ja ćemo učestvovati u kategoriji muški dubl u kojoj smo osvojili tri od četiri turnira u ovim kvalifikacijama. Nadamo se da ćemo izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo a za to je potrebno da uđemo u finale turnira na Cetinju”, kazao je član Kurjaka Andrija Jovanović.

Mladi teker Veljko Ljumović, iz “Stroj Loba“ kazao je da odlično poznaje svoje protivnike.

“Jasno je da su sa svakim turnirom bolji i spremniji. Najvažnije mi je da dam sve od sebe i ponudim dobru i zabavu svima koji nas budu bodrili na Cetinju“, rekao je Ljumović.

Zanimljivo će biti i u trci za najboljeg tekera Crne Gore u singlu i mjesto na Mundijalu.

Željko Janković učestvovao je prošle godine na šampionatu u Nirbergu, a i ove sezone glavni konkurent za mjesto na Svjetskom prvenstvu mu je rival iz ekipe „Kurjaka“, Marko Žarković.

“Potrudićemo se da do početka turnira odradimo što više treninga i da se što bolje pripremimo za veliki izazov. Takmičiću se i u singl kategoriji, u kojoj smatram da uvijek mogu do same završnice. Veljko će se nadmetati i u miks dublu, u kom brani titulu iz Tivta i nadamo se da će je odbraniti. Malo nas je indisponiralo to što smo još samo matematički u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo, ali dok god postoje šanse znači da smo na dobrom putu”, kazao je Željko Janković.

Žarković je kazao da se raduje završnom turniru na Cetinju.

Turnir na Cetinju dolazi u trenutku kada smo vezali tri osvojena turnira u MTL-u. Očekivanja su da se nastavi povjednički niz i da „Kurjaci“ u velikom stilu potvrde još jedno učešće na Svjetskom prvenstvu, koje će se odrzati na Tajlandu. Pobjede očekujemo u muškom dublu, mix dublu i singl kategoriji”, rekao je Žarković.

Nagradni fond turnira je 1.500 EUR, a najbolji u Intersport takmičenju dječaka u dublu dobiće po Intersport vaučer u vrijednosti od 100 EUR.

Završni MTL turnir na Cetinju nije posljednja aktivnost crnogorskih tekera ove sezone – 30. septembra biće zaključena Adriatic Teqball League, čija će posljednja stanica biti Skoplje.

