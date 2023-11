Žarković i Jovanović na Svjetskom tekbol prvenstvu u Bangkoku

Podgorica, (MINA) – Najbolji crnogorski tekbol muški par, Marko Žarković i Andrija Jovanović, učestvovaće na Svjetskom prvenstvu, koje će od 29. novembra do 3. decembra biti odigrano na Tajlandu, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Žarković i Jovanović, koji čine tim Kurjaka, nastup na planetarnoj smotri u glavnom gradu Tajlanda osigurali su kao pobjednici Montenegrin Teqball League (MTL).

Jovanović je kazao da ga raduje što će imati priliku da učestvuju na Svjetskom prvenstvu u Bangkoku.

“Naš cilj je da prođemo grupnu fazu, a ukoliko nam žrijeb bude naklonjen, nadamo se još boljem rezultatu. Svjesni smo da će konkurencija biti jaka, ali smo naporno trenirali i potrudićemo se da pokažemo našu najbolju igru”, rekao je Jovanović.

Mudnijal u Bankgoku novi je veliki izazov u karijerama Jovanovića i Žarkovića, koji su Crnu Goru predstavljali na Evropskim igrama u Krakovu prošlog ljeta, kao i na Svjetskom prvenstvu u Nirnbergu prošle jeseni.

“Velika nam je čast predstavljati Crnu Goru na Svjetskom prvenstvu na kom će učestvovati 60 zemalja i preko 220 takmičara. Naporno smo trenirali kako bi se predstavili u što boljem svjetlu. Nadam se da ćemo imati povoljan žrijeb i da ćemo pružiti naše najbolje partije. U tom slučaju rezultat sigurno neće izostati“, kazao je Marko Žarković.

Delegaciju Tekbol saveza Crne Gore predstavljaće i predsjednik Saveza, Milorad Šutulović, kao i prijatelj Saveza, potpredsjednik Opštine Tivat, Andrija Petković.

Svjetsko prvenstvo okupiće 45 parova iz 45 država svijeta, a najbolji tekeri planete nadmetaće se i u ženskom i mješovitom dublu, kao i muškoj i ženskoj singl kategoriji.

Mečevi grupne faze i šesnaestine finala u konkurenciji muškog dubla na programu su drugog dana šampionata, 30. novembra.

Naredna dva kruga nokaut faze zakazana su za 1. decembar, dok će polufinala i dueli za medalje biti odigrani posljednjeg dana Svjetskog prvenstva, 3. decembra.

Nagradni fond Mundijala iznosi 250 hiljada USD.

Uvodna tri dana turnira biće odigrana na Hua Mark stadionu, dok će Bangkok arena biti domaćin najboljim tekerima svijeta u finalna dva dana.

