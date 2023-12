Vujičić na čelu Stručnog savjeta, Vojinović na čelu Sudijske komisije

Podgorica, (MINA) – Zoran Vujičić imenovan je za predsjednika Stručnog savjeta, dok je Radomir Vojinović novi predsjednik Sudijske komisije, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza.

Na sjednici je usvojen i Finansijski plan i program za 2024. godinu.

Imenovani su i u mlađim kategorijama za muškarce Dušan Dubljević (U20), Goran Bošković (U18), Demir Kalić (U16) i Bojan Bakić (U14).

Ženske selekcije sa klupe će predvoditi Vladan Radović (U20), Petar Stojanović (U18), Dražen Šekularac (U16) i Lidija Bečanović (U14).

U takmičenjima mlađih kategorija KSCG za sezonu 2024/25 godišta su usklađena sa FIBA godištima.

U I A ŽCKL timovi će, odlukom Upravnog odbora, moći da registruju četiri strankinje, a dvije će moći da budu u sastavu.

