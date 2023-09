Vojinović zlatni u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Karatista Iskre Balša Vojinović osvojio je zlatnu medalju na tradicionalnom, 26. po redu, turniru u Budimpešti.

On je danas u finalnom meču kategorije do 61 kilogram pobijedio Petra Mihailova iz Bugarske 6:1.

Prethodno je u polufinalu juniorski reprezentativac Crne Gore efektno eliminisao Slovenca Vida Zariča 8:0.

Na putu do polufinala slavio je i protiv Austrijanca Lorenca Vinteršpergera (1:1), Norvežanina Petera Kristensena (1:0) i Poljaka Aleksandera Opasa (3:0).

Vojinović, srebrni sa Evropskog prvenstva u Pragu, ove sezone osvajao je zlatne medalje i na turniru Svjetske lige u La Korunji i Gran priju Hrvatske u Rijeci.

U kategoriji do 61 kilogram bilo je prijavljeno

35 boraca.

Zapažen nastup od članova Iskre imao je i Nikša Zejak, koji je izgubio u četvrtom kolu, dok je Nemanja Dragaš eliminisan na startu turnira.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatami će Anes Arifaj, Branko Lazović i Vuk Vučinić.

Turnir u Budimpešti okupio je 2.111 takmicara iz 257 karate klubova i 37 država.

