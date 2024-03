Veliki trijumf protiv Irana

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore

trijumfom protiv Irana 11:6 završila je debitantski nastup na Vanda Kupu nacija u Berlinu, prestižnom turniru koji je okupio najbolje selekcije svijeta.

Nije uspjela da, u izuzetno jakoj konkurenciji u A grupi, izbori polufinale, ali se može pohvaliti da je prekinula seriju bez poraza dvostrukog uzastopnog paraolimpijskog i zvaničnog šampiona svijeta.

Crnogorski golbalisti u Berlinu upisali su dva trijumfa, remi i tri poraza i takmičenje u grupi završili kao petoplasirani.

Savladali su Brazil 7:6 i Iran 11:6, dok su sa Poljskom igrali neriješeno 10:10.

Upisali su i poraze od Njemačke 9:4 i Švedske 10:9.

Otkazivanje leta uslovilo je da zakasne na duel sa Japanom, pa je utakmica registrovana službenim rezultatom 10:0.

Selektor Nikola Čurović kazao je da su velike oscilacije obilježile nastup crnogorske reprezentacije na Vanda Kupu nacija u Berlinu.

“Ono što je zanimljivo da smo najbolje partije pružili protiv najboljih ekipa, uključujući Iran koji je bio učesnik više Paraolimpijskoh igara, a posebno Brazila koji je dvostruki uzastopni paraolimpijski pobjednik i aktuelni svjetski prvak”, rekao je Čurović agenciji MINA.

On je kazao da ostaje žal što sve utakmice nijesu odigrali na nivou kao protiv Brazila i Irana.

“Evidentna je još nedovoljna fizička sprema, tako da i koncentracija nije bila na najvišem nivou. To smo i očekivali s obzirom da je pripremni period, da se pripremamo i tempiramo formu za jun kada je zakazano Evropsko prvenstvo B diviziie u Italiji. Nadam se da ćemo vremenom podizati formu i biti spremni da se vratimo u elitni rang, odnosno A diviziju”, rekao je Čurović.

On je naglasio da ga raduje nastup najboljeg crnogorskog strijelca Nikole Nikolića, poslije teže povrede.

“Vratio se na teren, odigrao cijeli turnir. Nije još na najvišem nivou, ali bio je to njegov sasvim sololidan nastup. To ohrabruje, da ćemo i na njega, uz ostale momke, moći da računamo na Evropskom prvenstvu, koje ćemo, siguran sam, dočekati spremni i nadam se izboriti povratak među deset najboljih reprezentavija u Evropi”, rekao je Čurović.

Crnogorski golbal u Berlinu predstavljali su Marko i Nikola Nikolić, Goran Macanović, Miloš Ranitović i Velizar Obradović.

U stručnom štabu, uz selektora Čurovića, bio je i kondicioni trener Branislav Bulatović.

Nastup golbal reprezentacije Crne Gore finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

