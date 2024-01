Vaterpolo U18 selekcija na pripremama u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Mladi vaterpolisti, kandidati za U18 reprezentaciju, treniraju u Herceg Novom, na prvom ovogodišnjem okupljanju generacije, koju u julu očekuje nasup na Svjetskom prvenstvu u Argentini, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Selektor Miodrag Mirović kazao je da je na okupu oko 30 igrača.

“Želimo da utvrdimo u kakvom su stanju, mada ih, naravno, pratimo i kroz takmičenja u mlađim kategorijama”, kazao je Mirović.

On je naglasio da je glavni cilj stvaranje igrača za seniorski tim.

“Sva takmičenja u mlađim selekcijama su kontrolna, kako bismo vidjeli napredak igrača u određenom periodu, mada su, naravno, i naše takmičarske želje najviše i na tome radimo. Ipak, cilj broj jedan je da se stvore igrači za seniorski tim. To nam je vodilja”, rekao je Mirović.

On je naglasio da mladi vaterpolisti imaju odlične uslove u Herceg Novom.

“Ljudi iz kluba i grada imaju razumijevanje za nacionalne selekcije, više nego u drugim sredinama. Kad god možemo, pripremaćemo se u Herceg Novom”, naglasio je Mirović.

On smatra da je crnogorski vaterpolo, u svim uzrasnim kategorijama, od seniora do najmlađih, važan faktor na evropskoj i svjetskoj sceni.

“Kada uzmemo u obzir ulaganja, objekte i bazu, igračku i trenersku, imamo vrhunske rezultate. Prezadovoljan sam kako se radi, sve naše selekcije su u vrhu, nadam se da ćemo nastaviti u tom stilu”, rekao je Mirović.

Saopšteno je da će U18 selekcija, nakon Herceg Novog, otputovati u Novi Sad, gdje će trenirati i sparingovati sa vršnjacima iz Srbije i Španije.

