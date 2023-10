Vanredna Skupština 20. oktobra

Podgorica, (MINA) – Vanredna Skupština Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana 20. oktobra, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da će na toj sjednici biti birani članovi Upravnog odbora Košarkaškog saveza.

Početak sjednice u Multimedijalnoj sali Univerzitetsko sportsko-kulturnog centra zakazan je za 13 sati.

