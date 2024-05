Spajić: Prihvatanje amandmana veliki uspjeh crnogorske diplomatije

Podgorica, (MINA) – Prihvatanje amandmana Crne Gore na nacrt rezolucije o Srebrenici veliki je uspjeh crnogorske diplomatije i korak ka pomirenju unutar Crne Gore, ali i regiona, kazao je premijer Milojko Spajić.

“Činjenica da su amandmani usvojeni poslije formalnog roka, kada smo imali finalnu verziju rezolucije, pokazuje koliko je to bio težak zadatak i koliki je uspjeh crnogorske diplomatije”, rekao je Spajić Televiziji Crne Gore.

Komentarišući to što su amandmani usvojeni nakon dorade, Spajić je istakao da je riječ o tehničkim promjenama.

“Suština amandmana koje smo poslali je tu i mislimo da je to dodatni doprinos regionalnom pomirenju i dobrom odnosu između Srba, Bošnjaka i svih drugih naroda na Balkanu”, poručio je Spajić.

