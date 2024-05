Budućnost Bemaks nastavila dominaciju

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa odbranile su titulu prvaka Crne Gore.

Budućnost je večeras u Podgorici, u drugom meču, savladao Rudar 37:27 i sa dva trofeja osvojila trofej.

Prvi duel u srijedu dobila je 33:24.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Nikolina Vukčević sa sedam, dok su po gol manje postigle Neslihan Čalishan i Adriana Kardoso de Kastro.

U ekipi Rudara najbolja je bila Nina Ramusovićsa devet golova.

Budućnost je osvojila 17. titulu prvaka Crne Gore.

Kada se računaju i trofeji osvojeni u periodu postojanja SFRJ, Jugoslavije i Državne zajednice Srbija i Crna Gora, najtrofejnijem crnogorskom klubu to je 35. naslov šampiona.

Trofej kapitenki Budućnosti Bemaks Ivoni Pavićević uručio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

