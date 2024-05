Ljumović objavio spisak za turnir u Zenicu

Podgorica, (MINA) – Selektor pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Minja Ljumović, objavio je spisak igrača za Memorijalni turnir Josip Škija Katalinski.

Ljumović je pozvao 26 igrača.

Na spisku su golmani: Simon Sošić (Budućnost) i Vasilije Petrović-Njegoš (Zlatna lopta);

odbrana – Amar Suljević (Jedinstvo Franca), Pavle Radusinović (Stari Aerodrom), Luka Kuč, Nikola Avedisović, Uroš Jošanović (Budućnost), Darko Matanović (As), Viktor Miličković (Kom) i Danilo Kovačević (Sutjeska Meridianbet);

vezni red – Radomir Milić, Uroš Samardžić (Budućnost), Danilo Kisić (Stari Aerodrom), Nemanja Kljajević (Grbalj), Miloš Laković (Zlatna lopta), Goran Barjaktarović (OFK Berane), Nikola Kaluđerović (Lovćen), Andrija Pavićević (Akademija Siti) i Matija Gačević (Arsenal);

napad – Pavle Jovović (Zlatna lopta), Lazar Bulatović (Mornar), Stefan Pejović (Akademija Siti), Janko Ilić (Arsenal), Aleksa Caušević, Nikola Milačić (Budućnost) i Nikola Vukoje (Grbalj).

Turnir “Josip Škija Katalinski” biće odigra 21. i 23. maja na terenima Trening kampa NFSBiH u Zenici.

Crna Gora se 21. maja, u 15 sati, igrati sa selekcijom Sarajeva, dok će dva dana kasnije, u zavinosti od rezultata tog meča, igrati u finalu ili za treće mjesto.

U drugom polufinalu sastaće se Bosna i Hercegovina i selekcija Beograda.

