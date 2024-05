Ubjedljive pobjede vodećih i 34 postiguta gola obilježili 35. kolo

Podgorica, (MINA) – Ubjedljive pobjede vodećih timova, Bokelja i Otrant-Olimpika i 34 postignuta gola, obilježili su 35. kolo Druge crogorske lige.

Bokelj je na DG areni savladao Podgoricu 7:3 i 23. pobjedom zadržao čelnu poziciju na tabeli sa bodom prednosti u odnosu na drugoplasirani Otrant-Olimpik, koji je u Ulcinju slavio protiv Berana 6:0.

Najubjedljiviji je bio Kom koji je u Petrovcu savladao Internacional 9:2.

Meč je obilježio Vladimir Perišić koji je šest puta bio strijelac.

Grbalj je u Radanovićima savladao Iskru 3:2, dok je

Lovćen bio bolji od Igala 2:0.

Bokelj je, kolo prije kraja šampionata, vodeći na tabeli sa 77 bodova i ima jedan više od Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 54, Grbalj je četvrti sa 51, dok je peto Igalo sa pet bodova manje.

