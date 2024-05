Karatistima Budućnosti 21 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti nastup na međunarodnom turniru Novi grad u Sarajevu završili su sa 21 medaljom – šest zlatnih, osam srebrnih i sedam bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su kadeti Anđa Koprivica i Dražen Šutović i Nina Krulj (do 11) u katama.

Koprivica je bila srebrna do 13, a Krulj do 12 godina.

Šutović je bio zlatni i u borbama do 45 kilograma, a srebrni do 52 kilograma.

Zlatnu medalju u borbama osvojili su i kadeti Dahan Bašović (preko 55) i Vuk Škatarić (do 63).

Srebrne su bile kataši Olga Vukotić (do 7 godina),

Ljubica Kostić (do 8) i Strahinja Mujović (10) i borbaši, juniorka Jovana Velimirović (do 59) i

Semen Belkovski (preko 38).

Bronzane medalje osvojili su Una Mićović (do 8 i 9 godinu), Ljubica Kostić (do 9) i Strahinja Mujović (do 11) u katama, a Đurđa Todorović (do 54),

Nikola Nikač (preko 45) i Lazar Đurčević (do 68).

Turnir u Sarajevu više od 450 takmičara iz 43 kluba država regioa.

Takmičare Budućnosti očekuju sjutra nastupi na internacionalnom karate turniru Kup prijateljstva u Mostaru i Trofej Nikšića.

