UEFA: Crna Gora u Budimpešti bez organizovanih navijača

Podgorica, (MINA) – Disciplinska komisija UEFA kaznila je Fudbalski savez Crne Gore zabranom prisustva gostujućih navijača na prvoj narednoj utakmici pod njenim okriljem UEFA.

Crnogorska reprezentacija kaznu će odraditi na utakmici sa Mađarskom u Budimpešti, 19. novembra.

Fudbalski savez kažnjen je zbog navijačkih incidenata na oktobarskom meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Srbije u Beogradu.

Do desetominutnog sukoba sa organima reda i dijelom domaćih navijača na zapadnoj tribini došlo je nakon što je jedan srpski navijač, “prerušen” u redara, oteo zastavu crnogorskim navijačima, koja je nešto kasnije vraćena.

Fudbalski savez platiće i novčane kazne u iznosu od 15 i pet hiljada EUR.

“Fudbalskom savezu Crne Gore nalaže se da kontaktira Fudbalski savez Srbije u roku od 30 dana i dogovori novčanu nadoknadu za štetu napravljenu od strane navijača Crne Gore, kao što je lomljenje 205 stolica na tribini”, saopšteno je iz UEFA.

