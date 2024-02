Ubjedljiva pobjeda Budućnost Bemaksa protiv Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Podgorici beogradski Partizan 80:62, u utakmici četvrtog kola Top osam faze WABA lige.

Podgorički tim upisao je treći trijumf u glavnoj rundi i zadržao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju ove sezone.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, a pitanje pobjednika riješio je u trećoj četvrtini, nakon koje je prednost iznosila 17 poena (63:46).

Ekipu trenera Vladana Radovića do pobjede vodile su Zorana Radonjić sa 22 i Anastasija Drobnjak sa 20 poena.

Dvocifrena je bila i Jovana Savković sa 12 poena.

U beogradskom timu najbolja je bila Jovana Boričić sa 17 poena.

Budućnost će u narednom kolu, 21. februara, biti gost ekipe Celja.

