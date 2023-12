Ubjedljiv trijumf košarkašica Budućnost Bemaxa

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici ekipu Duge iz Šapca 93:46, u utakmici devetog kola WABA lige.

Budućnost, koja je lider grupe, zadržala je maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Podgorički tim do sedmog trijumfa vodile su Ksenija Šćepanović sa 15 i Maja Bigović sa 12, dok je poen manje ubacila Anastasija Drobnjak.

U ekipi iz Šapca po 14 poena ubacile su Olga Stepanović i Odri Mekeni sa po 14 poena.

