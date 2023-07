Ubjedljiv trijumf crnogorskih vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu Svjetskog prvenstva u Fukuoki.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas, u prvom kolu D grupe, selekciju Južne Afrike 35:10 (6:1, 10:0, 9:5 i 10:4).

U duelu neravnopravnih rivala, izabranici selektora Vladimira Gojkovića opravdali su ulogu favorita i bez većih problema došli do pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Đuro Radović sa sedam pogodaka, pet puta je strijelac bio Bogdan Đurđić, dok su Jovan Vujović, Vladan Spaić i Vasilije Radović postigli po četiri.

Naredni meč crnogorski vaterpolisti igraju protiv Španije u srijedu (6.30), dok ih u petak (5.00h) čeka duel sa Srbijom.

