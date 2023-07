Ubjedljiv trijumf crnogorskih fudbalerki u Moldaviji

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Kišinjevu, u drugom prijateljskom meču, selekciju Moldavije 5:0.

Crnogorske fudbalerke tim trijumfom revanširale su se domaćinu za poraz u prvom međusobnom duelu (2:1).

Crna Gora je povela u desetom minutu golom Helene Božić, nakon asistencije Jasne Đoković.

U uvodu drugog poluvremena, proradio je napadački tandem Armisa Kuč – Medina Dešić.

Početkom drugog poluvremena na 2:0 povisila je Armisa Kuč, dok je treći pogodak postigla Medina Dešić.

U 65. strijelac je bila Jasna Đoković iz slobodnog udarca, a konačan rezultat postavila je Anđela Tošković.

Crna Gora učešće u C Ligi nacija počinje 22. septembra protiv Farskih Ostrva. U grupi su još Azerbejdžan i Kipar.

