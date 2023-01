Ubjedljiv poraz Mornar Barskog zlata u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Zadru od istoimenog hrvatskog tima 97:77, u utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

To je peti uzastopni, ukupno deseti, poraz barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Zadar je prekinuo seriju od 11 poraza i nakon šest godina slavio u međusobnim duelima.

Domaći sastav do polovine meča riješio je sve dileme, a u finišu treće četvrtine imao je prednost od 31 poena (78:47).

Do osmog trijumfa ekipu Zadra vodili su Džuan Dejvis, Arijan Lakić i Marko Ramljak sa po 16 poena.

U ekipi Mornara bolji od ostalih bio je Deron Rasel sa 20 koševa.

U 19 sati i 30 minuta, u dvorani Morača, rivali će biti Budućnost Voli i Crvena zvezda.

