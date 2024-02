Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore upisala je poraz na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski košarkaši poraženi su večeras u Ludvigsburgu, u prvom kolu D grupe, od Njemačke 85:61.

Loš start meča i vođstvo domaćina od 16:0 nakon samo i po minuta igre, koštao je crnogorske košarkaše povoljnijeg rezultata.

Domaćin je u trećoj dionici imao prednost i od 17 poena.

Crnogorski košarkaši početkom posljednjeg dijela uspjesli su da se vrate u meč i zaostatak svedu na šest poena (58:52), ali nijesu imali snage i koncentracije za preokret.

Zvaničnog prvaka svijeta do pobjede vodio je Oskar Da Silva sa 19 poena.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Kendrik Peri sa 16 poena.

Pobjedu na startu takmičenja u D grupi ostvarila je i Švedska, koja je pred svojim navijačima slavila protiv Bugarske 84:70.

Crna Gora će u drugom kolu, 25. februara, ugostiti Švedsku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS