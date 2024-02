Ubjedljiv poraz Budućnost Bemaksa u Ludvigsburgu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Ludvigsburgu od njemačkog Bitighajma 34:16 (19:7), u utakmici posljednjeg, 14. kola, A grupe Lige šampiona.

To je 11. poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i dva trijumfa i remi.

Njemački predstavnik, koji je dobio i prvi međusobni duel u Podgorici 27:22, opravdao je ulogu favorita i do poluvremena stekao dvocifrenu prednost (19:7).

Bitighajm je do sedme pobjede vodila je Keli Dulfer sa devet golova.

U podgoričkom sastavu Jelena Vukčević postigla je

četiri gola.

