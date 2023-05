U nedjelju Prvenstvo Balkana u planinskom trčanju

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Balkana u planinskom trčanju biće održano u nedjelju na Vučju, nadomak Nikšića, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Za medalje boriće se juniori i seniori, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Svečano otvaranje manifestacije planirano je za devet sati i 30 minuta na platou hotela Vučje.

Organizator takmičenja je Atletski savez Crne Gore, u saradnji sa Atletskim savezom Srbije, a pod pokroviteljstvom Opštine Nikšić i Ministarstva sporta.

Tehnički organizator takmičenja je Atletski klub Nikšić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS