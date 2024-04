Trijumf košarkaša Vojvodine u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Sutjeske poraženi su večeras u Nikšiću od Vojvodine 89:84, u prvoj utakmici plej-ofa ABA druge lige.

Vojvodinu je do pobjede, pred oko tri hilajde gledalaca, vodio Džered Kaningen sa 25 poena.

Najefikasniji u domaćem sastavu bio je Radosav Spasojević sa 20 poena.

Revanš utakmica na programu je u srijedu u Novom Sadu.

