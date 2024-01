Tivat domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Tivat će od 13. do 15. februara biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za košarkašice i košarkaše, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

U muškoj konkurenciji nastupiće osam, a u ženskoj četiri ekipe.

“Prvog dana turnira biće odigrani četvrtfinalni mečevi, a drugog polufinala u obje konkurencije. Za 15. februara planirana su oba finalna meča. Seniorke će se za trofej boriti u 17, a tri sata kasnije počeće finale u muškoj konkurenciji”, piše u saopštenju.

U muškom dijelu turnira među učesnicima biće tri ekipe iz ABA lige – Budućnost Voli, SC Derbi i Mornar, četiri najboljeplasirane ekipe iz Prve A lige i najbolja iz Prve B lige.

Kod seniorki nastupiće četiri najbolja prvoligaša.

Trofej brane košarkaši Budućnost Volija i košarkašice Budućnost Bemaksa.

