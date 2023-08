Titograd slavio i protiv Ajndhovena

Podgorica, (MINA) – Klub malog fudbala Titograd plasirao se u glavnu fazu kvalifikacija za UEFA Futsal Ligu šampiona.

Podgorički sastav savladao je večeras u dvorani Verde, u trećem kolu preliminarne faze kvalifikacija, holandski Ajndhoven 5:2 i sa maksimalnim učinkom osvojio prvo mjesto na turbiru.

U prva dva kola C grupe slavio je protiv gruzijski Georgijans 4:3 i Europu sa Gibraltara 4:1.

Crnogorski predstavnik slavio je golovima Samira Gosta u 3. i 27. i Filipa Markovića u 30. i Nikole Cimbaljevića u 39. i 40. minutu.

