Srebro za Andreu Berišaj u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Članica Tekvondo kluba Besa, Andrea Berišaj, osvojila je srebrnu medalju na Kroacija openu u Zagrebu.

Berišaj je do finala u juniorskoj konkurenciji, u kategoriji do 63 kilograma, došla pobjedama protiv Austrijanke Sare Abdel Fatah 2:0, Poljakinje Ane Pavlovske 2:0 i Njemice Viktorije Rucinski 2:1.

U meču za zlatnu medalju poražena je od Hrvatice Matee Magdić 2:1.

“Domaća takmičarka slavila je u neizvjesnom meču, u kojem su se rivalke smjenjivale u vođstvu. Slavila je Magdić tijesnim rezultatom”, rekao je trener Nikola Gegaj agenciji MINA.

Drugi predstavnik kluba iz Tuzi, junior Benan Jusufđokaj, zaustavljen je u drugom kolu kategorije do 59 kilograma, nakon pobjede protiv takmičara iz Srbije 2:0.

Poražen je od Mađara Đerđa Gubulea 2:1, nakon ubjedljivo dobijene prve runde.

Drugog takmičarskog dana na borilište će seniori.

U kategoriji do 73 kilograma, nastupiće Anđela Berišaj u kategoriji do 73 kilograma, a prva rivalka biće joj treći nosilac turnira, Francuskinja Estel Vonder Zvalm.

Turnir u zagrebačkoj dvorani Sutinska vrela okupio je 763 takmičara iz 42 države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS